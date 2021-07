La Nuit des Etoiles 2021 Côté sciences, 6 août 2021, Floirac.

La Nuit des Etoiles 2021

Côté sciences, le vendredi 6 août à 20:30

_Pour les 30 ans de la Nuit des Étoiles, Côté sciences vous invite à contempler la voûte céleste et les étoiles filantes mais aussi à découvrir l’astronomie au travers de nombreuses animations._ **Au programme :** observation du ciel, shows et démonstrations pour comprendre les phénomènes d’aérodynamisme, de chimie de l’espace ; et imaginer sa survie sur la Lune, animations light painting, stellarium, effets spéciaux, sans oublier un espace buvette… ? Cet événement est proposé par Cap Sciences et Côté sciences en partenariat avec la Ville de Floirac, avec la participation de la Maison des savoirs partagés M270, l’association Unissions Nos Idées pour Réussir Ensemble UNIRE, de l’AG33 (Astronomique Gironde 33), de l’AEPic (Amateurs Espace Pic), de la SAB (Société d’Astronomie de Bordeaux), et de l’Espace optique. BUVETTE ET RESTAURATION Un petit creux ? une petite soif ? venez-vous vous faire plaisir le temps d’une pause avec la M270 Maison des Savoirs partagés et l’association UNIRE Unissions Nos Idées pour Réussir Ensemble. ℹ Événement gratuit / VENDREDI 6 AOUT 2021 20h30-00h / Côté sciences (Floirac) ⚠ A compter du 21 juillet 2021, tout visiteur de 18 ans et plus devra présenter, un pass sanitaire et une pièce d’identité. Les adolescents de 12 à 17 ans en sont dispensés jusqu’au 30 août 2021.

Gratuit

Pour les 30 ans de la Nuit des Étoiles, Côté sciences vous invite à contempler la voûte céleste et les étoiles filantes mais aussi à découvrir l’astronomie au travers de nombreuses animations.

Côté sciences 13 esplanades des libertés floirac Floirac Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-06T20:30:00 2021-08-06T23:59:00