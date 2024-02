La nuit des énergies Pavillon de l’Arsenal Paris, vendredi 8 mars 2024.

La nuit des énergies Il est l’heure de faire basculer l’histoire. Vendredi 8 mars, 19h00 Pavillon de l’Arsenal Gratuit sur inscription

À l’occasion des derniers jours de l’exposition « Énergies Légères », le Pavillon de l’Arsenal vous invite à une nocturne exceptionnelle pour découvrir l’énergie autrement, en explorant des dimensions artistiques et engagées dans une ambiance festive et militante.

La Nuit des Energies réunira une diversité d’intervenants aux contributions pluridisciplinaires, où architecture, ingénierie, musique, films et littérature s’unissent pour porter et partager une nécessaire conscience écologique.

Entre célébration et sensibilisation, le public sera invité à participer, écouter et s’interroger sur les enjeux d’un monde post-carbone, aux énergies et aux architectures plus légères.

INTERVENTIONS

Samuel Valensi, auteur et metteur en scène, compagnie La Poursuite du Bleu

Marie Jorio, musicienne, urbaniste et enseignante engagée dans la transition écologique

Atelier 21, studio citoyen qui lutte pour la transition énergétique

Juliette Bibasse et Joanie Lemercier, conférence : art, technologie et activisme

Raphaël Ménard avec Jean Souviron, commissariat de l’exposition

Nocturne vendredi 8 mars 2024 de 19h à 23h au pavillon de l’Arsenal

Organisé dans le cadre de l’exposition « Énergies Légères »en partenariat avec EDF

Pavillon de l'Arsenal 21 boulevard Morland Paris 75004 Quartier de l'Arsenal Île-de-France

Conférence nocturne

«Il est l’heure de faire basculer l’histoire», projection laser réalisée par Joanie Lemercier en soutien à Dernière Rénovation, juin 2023 © Joanie Lemercier