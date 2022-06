La nuit des Eglises Vendières Vendières Catégories d’évènement: Aisne

Vendières

La nuit des Eglises Vendières, 2 juillet 2022, Vendières.

Vendières Aisne

2022-07-02

Aisne Vendières Soirée Musicale avec :

Nathalie BERA-TAGRINE au Piano

Francine TRACHIER au Violon

Thibaud MERCIER Tenor

Vendières

