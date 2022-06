La Nuit des Eglises Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sélestat

La Nuit des Eglises Sélestat, 24 juin 2022, Sélestat.

Place du Marché Vert Sélestat Bas-Rhin

2022-06-24 20:00:00 – 2022-06-24 23:30:00

Dans le cadre de la Nuit des Eglises, veillée de la Saint Jean-Baptiste : messe à 20h, veillée animée et chantée autour des textes évangéliques. Petit feu de la Saint Jean. +33 7 83 42 87 67

