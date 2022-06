La Nuit des églises : Saints-Pierre-et-Paul Rosheim Rosheim Catégories d’évènement: 67560

Rosheim

La Nuit des églises : Saints-Pierre-et-Paul Rosheim, 28 juin 2022, Rosheim. La Nuit des églises : Saints-Pierre-et-Paul Rosheim

2022-06-28 21:00:00 – 2022-06-28 23:59:00

Rosheim 67560 La somptueuse église romane ouvre ses portes pour une rencontre culturelle nocturne. Votre visite sera agrémentée d’un concert sur l’orgue d’André Silbermann par Jean-Louis Thomas, d’une visite guidée de l’exposition de Rolf Ball et d’une lecture de poèmes par Albert Strickler. Accueil à 21h, concert à 21h30. Rencontre culturelle à la tombée de la nuit : concert sur l’orgue d’André Silbermann par Jean-Louis Thomas à 21h30 suivi d’une visite guidée de l’exposition, puis d’une lecture de poèmes par Albert Strickler. +33 6 73 25 06 46 La somptueuse église romane ouvre ses portes pour une rencontre culturelle nocturne. Votre visite sera agrémentée d’un concert sur l’orgue d’André Silbermann par Jean-Louis Thomas, d’une visite guidée de l’exposition de Rolf Ball et d’une lecture de poèmes par Albert Strickler. Accueil à 21h, concert à 21h30. Rosheim

dernière mise à jour : 2022-05-28 par

Détails Catégories d’évènement: 67560, Rosheim Autres Lieu Rosheim Adresse Ville Rosheim lieuville Rosheim Departement 67560

Rosheim Rosheim 67560 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rosheim/

La Nuit des églises : Saints-Pierre-et-Paul Rosheim 2022-06-28 was last modified: by La Nuit des églises : Saints-Pierre-et-Paul Rosheim Rosheim 28 juin 2022 67560 Rosheim

Rosheim 67560