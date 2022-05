La nuit des églises La Lande-Patry La Lande-Patry Catégories d’évènement: La Lande-Patry

Orne

La nuit des églises La Lande-Patry, 1 juillet 2022, La Lande-Patry. La nuit des églises La Lande-Patry

2022-07-01 – 2022-07-01

La Lande-Patry Orne La Lande-Patry Le vendredi 1er juillet une visite commentée de l’église de La Lande-Patry en lien avec La nuit des églises, est proposée par la paroisse M. Callo.

Cette manifestation est ouverte à tout public.

Elle permettra à chacun de se réapproprier un patrimoine commun en lien avec les évènements qui ont marqué l’histoire de cette commune très ancienne, de découvrir des œuvres d’art suscitées par la vie des hommes de cette paroisse (vitraux de J. Chaudeurge, saints guérisseurs et protecteurs Normands, bannière des trinitaires…).

