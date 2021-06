La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu - Abbaye Haute-Loire, La Chaise-Dieu La nuit des Églises La Chaise-Dieu – Abbaye La Chaise-Dieu Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le vendredi 2 juillet 2021 à 21h00 Cette année encore, vous êtes invités à venir découvrir l’église abbatiale de La Chaise-Dieu la nuit. Au programme : Complies en grégorien, visite de la sacristie et déambulation nocturne dans l’abbatiale.

Entrée libre

Un dixième anniversaire tant attendu La Chaise-Dieu – Abbaye 2, place de l’Écho 43160 La Chaise Dieu France La Chaise-Dieu Haute-Loire

2021-07-02T21:00:00 2021-07-02T23:59:00

