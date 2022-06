La nuit des églises – Eglise Saint-Pantaléon Gueberschwihr Gueberschwihr Catégories d’évènement: Gueberschwihr

Haut-Rhin Exposition du 30 juin au 3 juillet : voyages missionnaires de Gueberschwihr au Danemark & en Norvège-Suède, à Paris& Cayenne, du Second Empire au début du 20e siècle, et jusqu’en Chine sous Mao. Temps musicaux : l’invitation au voyage Pauline Haas, harpe – avec, à la trompette, Augustine & Léandre, et Lucille à la flute. Itinéraires des oeuvres & du mobilier de l’Eglise L’Église Saint-Pantaléon ouvre ses portes pour une visite nocturne culturelle : exposition sur les voyages missionnaires, itinéraires des œuvres et du mobilier de l’église et interludes musicaux. +33 6 31 75 26 47 Exposition du 30 juin au 3 juillet : voyages missionnaires de Gueberschwihr au Danemark & en Norvège-Suède, à Paris& Cayenne, du Second Empire au début du 20e siècle, et jusqu’en Chine sous Mao. Temps musicaux : l’invitation au voyage Pauline Haas, harpe – avec, à la trompette, Augustine & Léandre, et Lucille à la flute. Itinéraires des oeuvres & du mobilier de l’Eglise Gueberschwihr

