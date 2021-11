Briare Eglise Saint-Etienne Briare La nuit des églises Eglise Saint-Etienne Briare Catégorie d’évènement: Briare

La nuit des églises Eglise Saint-Etienne, 1 juillet 2022, Briare. La nuit des églises

Eglise Saint-Etienne, le vendredi 1 juillet 2022 à 17:00

Dans le cadre de la nuit des églises, programme pour l’église Saint Etienne de Briare : 17h : jeu de piste et devinettes pour les enfants 19h30-21h30 : visite – chants et orgue La Conférences des évêques de France organise la nuit des églises dans l’église Saint-Etienne de Briare. Eglise Saint-Etienne Place de la République, Briare Briare

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-01T17:00:00 2022-07-01T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Briare Autres Lieu Eglise Saint-Etienne Adresse Place de la République, Briare Ville Briare lieuville Eglise Saint-Etienne Briare