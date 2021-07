Chamalières-sur-Loire Chamalières-sur-Loire Chamalières-sur-Loire, Haute-Loire La Nuit des églises Chamalières-sur-Loire Chamalières-sur-Loire

La Nuit des églises Chamalières-sur-Loire, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Chamalières-sur-Loire. La Nuit des églises 2021-07-03 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-03 21:00:00 21:00:00 Eglise Saint-Gilles Chamalières Animation

Chamalières-sur-Loire Haute-Loire Dans le cadre de l’événement national « La nuit des églises », placé sous le signe de la découverte de nos églises, le prieuré Saint-Gilles de Chamalières ouvre ses portes à partir de 18h sur une exposition de chasubles animée par deux interventions. dernière mise à jour : 2021-05-27 par

Détails Étiquettes évènement : Autres Lieu Chamalières-sur-Loire Adresse Eglise Saint-Gilles Chamalières Animation Ville Chamalières-sur-Loire