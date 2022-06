La Nuit des églises : Bischenberg Bischoffsheim Bischoffsheim Catégories d’évènement: 67870

Bischoffsheim

La Nuit des églises : Bischenberg Bischoffsheim, 30 juin 2022, Bischoffsheim. La Nuit des églises : Bischenberg Bischoffsheim

2022-06-30 20:30:00 – 2022-06-30 23:00:00

Bischoffsheim 67870 Le couvent des rédemptoristes ouvre ses portes pour une visite nocturne exceptionnelle. Découverte des vitraux de la chapelle de Tristan Ruhlmann par le Père Marcel Ostertag à 20h30. Visite guidée de l’exposition par les artistes Suzanne Capdevielle et Luc Dornstetter à 21h15. Interludes musicaux par le Père Joseph Pham, promenade et écoute de la nature à l’allée des tilleuls. Le couvent des rédemptoristes ouvre ses portes pour une visite nocturne culturelle : découverte des vitraux de la chapelle, visite guidée de l’exposition et interludes musicaux. Le couvent des rédemptoristes ouvre ses portes pour une visite nocturne exceptionnelle. Découverte des vitraux de la chapelle de Tristan Ruhlmann par le Père Marcel Ostertag à 20h30. Visite guidée de l’exposition par les artistes Suzanne Capdevielle et Luc Dornstetter à 21h15. Interludes musicaux par le Père Joseph Pham, promenade et écoute de la nature à l’allée des tilleuls. Bischoffsheim

dernière mise à jour : 2022-05-29 par

Détails Catégories d’évènement: 67870, Bischoffsheim Autres Lieu Bischoffsheim Adresse Ville Bischoffsheim lieuville Bischoffsheim Departement 67870

Bischoffsheim Bischoffsheim 67870 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bischoffsheim/

La Nuit des églises : Bischenberg Bischoffsheim 2022-06-30 was last modified: by La Nuit des églises : Bischenberg Bischoffsheim Bischoffsheim 30 juin 2022 67870 Bischoffsheim

Bischoffsheim 67870