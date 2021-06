BOUIN Eglise Notre-Dame de Bouin Bouin, Vendée La Nuit des Eglises à Bouin Eglise Notre-Dame de Bouin BOUIN Catégories d’évènement: Bouin

Vendée

La Nuit des Eglises à Bouin Eglise Notre-Dame de Bouin, 26 juin 2021-26 juin 2021, BOUIN. La Nuit des Eglises à Bouin

Eglise Notre-Dame de Bouin, le samedi 26 juin à 15:00

Le samedi 26 juin prochain, des visites guidées du clocher se tiendront dans les lieux pour découvrir le panorama unique offert par le clocher, avec un départ à 15h, 16h, 17h. Les réservations, COVID oblige, se font à la mairie, au 02 51 49 74 14. Apres la messe de 19h, un concert proposé par un groupe de Gospel, Happy Voices, se tiendra dans l’église à 21h. L’entrée est libre, dans le respect des gestes barrières. En visite libre, les visiteurs pourront admirer le Chemin de Croix tout juste restauré par Madame Gaëlle COUTON et Monsieur Franck LIZY

Clocher sur incription au 02 51 49 74 14 / Concert Libre ( avec Masque !)

Visite du Clocher, Exposition et Concert Eglise Notre-Dame de Bouin Place de l’église BOUIN Place de l’église VENDEE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T15:00:00 2021-06-26T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouin, Vendée Étiquettes évènement : Autres Lieu Eglise Notre-Dame de Bouin Adresse Place de l'église Ville BOUIN lieuville Eglise Notre-Dame de Bouin BOUIN