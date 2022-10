La Nuit des dragons : Salamandres et lavoirs Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École Catégories d’évènement: Deux-Svres

Mercredi 9 novembre à 19h, à Quartiers Libres, Saint-Maixent-l’Ecole Participez à l’observatoire des Salamandres tachetées dans le cadre du projet Inven’Terre.

En 1h, repartez avec les clés pour contribuer à l’amélioration des connaissances nécessaires à la conservation des amphibiens.

Durée : 2h

Prévoir lampe torche Sur inscription : 05.17.31.01.32 / chloe@cpie79.fr La Nuit des dragons

