La Nuit des Créatures SEL, 13 mai 2022, Sèvres. La Nuit des Créatures

SEL, le vendredi 13 mai à 21:30

Les créatures vous accueillent dans une soirée artistique endiablée façon “Drag show”. Elles revisitent avec humour, amour et poésie la Musique, du tube éternel à la chansonnette oubliée, moderne ou désuète, hyper vitaminé ou slow langoureux. Vous allez rire, danser, jouer toute la nuit et peut-être même devenir à votre tour une “créature”…

Entrée au dé

Happy Hour du Sel / Café-théâtre · Bar SEL 47 grande rue, 92310 Sèvres

