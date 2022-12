LA NUIT DES CONTES Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Haute-Garonne Les habitant-e-s, associations et institutions du quartier se mobilisent et vous attendent pour vivre une soirée où petit-e-s et grand-e-s pourront se rassembler dans une ambiance des plus festives ! AU PROGRAMME : – 16h30 : Spectacle d’ouverture « Tu Luz Africana » Danse et musique – 17h30, 18h30 et 21h : (3 représentation par spectacle). « Le Prince Amoureux »:

Adolescents et adultes, vous êtes convié à traverser le continent à travers une légende contée. « Voyage au pays d’Emerveille » :

Venez voyager à travers le monde en passant par des contes celtiques et de pirates. De quoi convenir aux plus petits ! « Aux origines du monde » :

Pour découvrir en famille des contes traditionnels inuits sur la genèse du monde. « Contes du Moyen-Orient » :

Histoires et légendes du Moyen-Orient s’entremêlent dans un conte, qui fera cheminer les petits comme les grands. – 19h00 à 20h30 : Pause, convivialité et petite collation – 22h : Spectacle final ! « Je suis une sorcière » :

Redécouvrons l'histoire des sorcières pour faire une place aux oubliées de l'histoire, et fêter la vie. Poésie et merveilles vous transporteront lors d'une soirée où spectacles, contes et magie seront au rendez-vous !

