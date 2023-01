La nuit des conservatoires : Une vie d’oeuvre Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’Évènement: Aisne

Saint-Quentin

La nuit des conservatoires : Une vie d’oeuvre Saint-Quentin, 25 janvier 2023, Saint-Quentin . La nuit des conservatoires : Une vie d’oeuvre 51 rue d’Isle Saint-Quentin Aisne

2023-01-25 – 2023-01-25 Saint-Quentin

Aisne 0 0 Dans le cadre de la nuit des conservatoires, les classes uniques du conservatoire de musique de Saint-Quentin vous proposent un spectacle musical : Une vie d’œuvre, le mercredi 25 janvier à 18h30 à l’auditorium du conservatoire.

Dans le cadre de la nuit des conservatoires, les classes uniques du conservatoire de musique de Saint-Quentin vous proposent un spectacle musical : Une vie d'œuvre, le mercredi 25 janvier à 18h30 à l'auditorium du conservatoire.

Entrée gratuite sur réservation au 03.23.62.29.30 / conservatoire@saint-quentin.fr

Entrée gratuite sur réservation au 03.23.62.29.30 / conservatoire@saint-quentin.fr conservatoire@saint-quentin.fr +33 3 23 62 29 30 Saint-Quentin

