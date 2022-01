La nuit des Conservatoires Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing, 28 janvier 2022, Tourcoing.

La nuit des Conservatoires

Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing, le vendredi 28 janvier à 19:00

Bossa Nova. Dans le Brésil des années 50, la rencontre entre la musique populaire latine et le jazz donne naissance à la Bossa Nova. Dès lors, cette nouvelle esthétique, au style épuré et intimiste, connaîtra un succès mondial. Les élèves du département Jazz, revisitent cette esthétique emblématique de la musique brésilienne, s’intéressent à l’histoire de la bossa nova, à ses caractéristiques et aux plus illustres compositeurs et interprètes. Direction : Jérémie Livoye.

Entrée libre

Le Conservatoire de Tourcoing et son antenne Neuvilloise vous acueillent pour la 9ème édition de cet évènement.

Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing 4 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing Nord



