LA NUIT DES CONSERVATOIRES Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’Évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Mayenne

LA NUIT DES CONSERVATOIRES Château-Gontier-sur-Mayenne, 27 janvier 2023, Château-Gontier-sur-Mayenne . LA NUIT DES CONSERVATOIRES 4 Rue Horeau Pôle culturel les Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Pôle culturel les Ursulines 4 Rue Horeau

2023-01-27 18:00:00 – 2023-01-27 23:00:00

Pôle culturel les Ursulines 4 Rue Horeau

Château-Gontier-sur-Mayenne

Mayenne Présentation originale du Conservatoire du Pays de Château-Gontier à travers une visite artistique et patrimoniale tourisme@sud-mayenne.com https://www.chateaugontier.fr/index.php?page=23 Pôle culturel les Ursulines 4 Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne

dernière mise à jour : 2023-01-18 par

Détails Catégories d’Évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne, Mayenne Autres Lieu Château-Gontier-sur-Mayenne Adresse Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Pôle culturel les Ursulines 4 Rue Horeau Ville Château-Gontier-sur-Mayenne lieuville Pôle culturel les Ursulines 4 Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Departement Mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-gontier-sur-mayenne/

LA NUIT DES CONSERVATOIRES Château-Gontier-sur-Mayenne 2023-01-27 was last modified: by LA NUIT DES CONSERVATOIRES Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne 27 janvier 2023 4 Rue Horeau Pôle culturel les Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne