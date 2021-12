Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne, Mayenne LA NUIT DES CONSERVATOIRES Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne A l’occasion de la Nuit des Conservatoire, venez découvrir, dans le superbe cadre de l’ancien couvent des Ursulines, le conservatoire à l’occasion d’une présentation décalée du à travers une visite artistique et patrimoniale.

Départ toutes les 30 minutes de 18h00 à 19h00 et de 20h à 22h.

5ème édition de la Nuit des Conservatoires à Château-Gontier : visite artistique et patrimoniale. tourisme@sud-mayenne.com +33 2 43 70 42 74

