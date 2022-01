La nuit des conservatoires Auditorium Jean-Cayrou Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

La nuit des conservatoires

Auditorium Jean-Cayrou, le vendredi 28 janvier 2022 à 18:00

Après une édition 2021 en ligne, le Conservatoire s'inscrit, de nouveau, dans ce dispositif national, et propose une soirée qui mettra en valeur la richesse des pratiques artistiques présentes au sein du Conservatoire : Musique, Danse, Théâtre, Arts Plastiques. Certains ateliers organisés durant la 1ère semaine banalisée donneront lieu à des présentations lors de cette soirée. D'autres seront proposés en interactivité avec le public : une possibilité de mieux connaître le cœur de l'établissement !

Renseignements : 05 61 15 22 86 conservatoire@mairie-colomiers.fr

Horaires : 18h à 22h

Auditorium Jean Cayrou
26, rue Gilet
31770 Colomiers

