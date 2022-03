La nuit des conservatoires 2022 France, 28 janvier 2022, .

La nuit des conservatoires 2022

France, le vendredi 28 janvier à 20:00

En écho solidaire à la difficulté du spectacle vivant, leur action a constitué une réponse forte, sur l’ensemble du territoire à l’état d’urgence culturelle. Les conservatoires sont des travailleurs du soir. L’hiver, leurs fenêtres restent éclairées : on distingue de grands mouvements de groupe par les baies des studios, et le son traverse parfois l’air de la nuit. Faire la fête en janvier 2022 serait inviter les passantes, les passants, au chaud de ces espaces entrevus, en intégrant la contrainte actuelle, leur proposer d’entrer dans les salles, entendre et voir dans les couloirs, s’assoir sur les escaliers pour sentir la dimension chorale et joyeuse de ces maisons, voir tout, de l’essai timide à la pratique maîtrisée, partager la création du geste artistique des enfants, des ados, des cœurs mûrs… et des cœurs purs . Retrouvailles simultanées des publics et des apprentis de l’ensemble des conservatoires du territoire, pour débuter l’année en danse, musique, théâtre, et faire société, à nouveau. C’est beau un conservatoire, la nuit…

Ces derniers mois, les conservatoires ont montré leur capacité de résilience, singulièrement en direction des plus jeunes, par leur implication dans l’éducation, la vie artistique et sociale du pays.

France France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-28T20:00:00 2022-01-28T23:59:00