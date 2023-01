La nuit des conservatoire Loriol-sur-Drôme Loriol-sur-Drôme Office de Tourisme du Val de Drôme Loriol-sur-Drôme Catégories d’Évènement: Drôme

Loriol-sur-Drôme

La nuit des conservatoire Loriol-sur-Drôme, 27 janvier 2023, Loriol-sur-Drôme Office de Tourisme du Val de Drôme Loriol-sur-Drôme. La nuit des conservatoire Place du Champ de mars Salle des fêtes Loriol-sur-Drôme Drôme Salle des fêtes Place du Champ de mars

2023-01-27 – 2023-01-27

Salle des fêtes Place du Champ de mars

Loriol-sur-Drôme

Drôme Loriol-sur-Drôme Une soirée dédiée à la musique orchestrale, avec :

– l’harmonie de Bourg-lès-Valence

– l’ensemble à vents du Conservatoire du Tricastin

– les classes-orchestres de l’école de musique intercommunale et du collège Anne Cartier. +33 4 75 61 38 70 Salle des fêtes Place du Champ de mars Loriol-sur-Drôme

dernière mise à jour : 2023-01-16 par Office de Tourisme du Val de Drôme

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Loriol-sur-Drôme Autres Lieu Loriol-sur-Drôme Adresse Loriol-sur-Drôme Drôme Office de Tourisme du Val de Drôme Salle des fêtes Place du Champ de mars Ville Loriol-sur-Drôme Office de Tourisme du Val de Drôme Loriol-sur-Drôme lieuville Salle des fêtes Place du Champ de mars Loriol-sur-Drôme Departement Drôme

Loriol-sur-Drôme Loriol-sur-Drôme Office de Tourisme du Val de Drôme Loriol-sur-Drôme Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loriol-sur-drome-office-de-tourisme-du-val-de-drome-loriol-sur-drome/

La nuit des conservatoire Loriol-sur-Drôme 2023-01-27 was last modified: by La nuit des conservatoire Loriol-sur-Drôme Loriol-sur-Drôme 27 janvier 2023 Drôme Loriol-sur-Drôme Loriol-sur-Drôme, Drôme Office de Tourisme du Val de Drôme Place du Champ de Mars Salle des fêtes Loriol-sur-Drôme Drôme

Loriol-sur-Drôme Office de Tourisme du Val de Drôme Loriol-sur-Drôme Drôme