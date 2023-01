La nuit des combattants Caen, 4 mars 2023, Caen .

La nuit des combattants

Zénith de Caen Caen Calvados

2023-03-04 19:00:00 19:00:00 – 2023-03-04

Caen

Calvados

La Nuit des Combattants est la première soirée de gala Normande, proposant de la Boxe Anglaise et du MMA lors du même événement.

Soutenue et parrainée par deux grands champions dans leurs disciplines respectives : Davy GALLON (MMA) et Maxime BEAUSSIRE (Boxe Anglaise).

Plus d’informations sur le site du Zénith de Caen.

http://www.zenith-caen.fr/

