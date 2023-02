LA NUIT DES COMBATTANTS ZENITH DE CAEN, 4 mars 2023, CAEN.

LA NUIT DES COMBATTANTS ZENITH DE CAEN. Un spectacle à la date du 2023-03-04 à 19:00 (2023-03-04 au ). Tarif : 25.0 à 50.0 euros.

LA NUIT DES COMBATTANTSLa Nuit des Combattants est la première soirée de gala Normande, proposant de la Boxe Anglaise et du MMA lors du même évènement, soutenue et parrainée par deux grands champions dans leurs disciplines respectives, et qui nous feront l’honneur de leur présence, Davy GALLON (MMA) et Maxime BEAUSSIRE (Boxe Anglaise). Cette soirée mettra sur le devant de la scène les combattants.

Votre billet est ici

ZENITH DE CAEN CAEN RUE JOSEPH PHILIPPON Calvados

LA NUIT DES COMBATTANTS



La Nuit des Combattants est la première soirée de gala Normande, proposant de la Boxe Anglaise et du MMA lors du même évènement, soutenue et parrainée par deux grands champions dans leurs disciplines respectives, et qui nous feront l’honneur de leur présence, Davy GALLON (MMA) et Maxime BEAUSSIRE (Boxe Anglaise). Cette soirée mettra sur le devant de la scène les combattants.

.25.0 EUR25.0.

Votre billet est ici