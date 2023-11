La nuit des choeurs LGBT+ | Chorales : Podium Paris, La Queerale, Mélo’Men, Equivox, Les Gamme’elles MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris, 29 novembre 2023, Paris.

5 chœurs LGBT+ sur une même scène pour donner de la voix pour la musique et pour la diversité des identités !

5 chœurs LGBT+ pour un show unique qui réunit Equivox, La Queerale, Les Gamme’elles, Podium et Melo’men. Soit plus de 200 choristes aux répertoires classiques, de variété et de pop, partageant la même scène pour donner de la voix à la culture, à la diversité des identités et lutter contre les discriminations LGBTQIA+.

PODIUM PARIS

Association loi 1901 créée en 2005, Podium Paris est un chœur d’hommes qui réunit depuis ses débuts entre 40 et 60 choristes selon les saisons. L’objet de l’association est le chant choral à 4 voix, la promotion de la variété française et internationale, et l’épanouissement artistique et culturel de ses membres.

Le point culminant de l’année est la représentation sur scène d’un spectacle d’une heure et demie, façon comédie musicale. Il est entièrement conçu et produit par les choristes, et dirigé par une cheffe de chœur professionnelle. Un divertissement musical rempli d’humour, de fantaisie et d’émotion.

C’est tout l’esprit de Podium Paris !

BIEN PLUS QU’UN CHŒUR

Porté par ses voix, le chœur offre, à de multiples occasions, une visibilité à la communauté LGBTQI+, en partenariat avec ses principaux acteurs, et lutte contre toutes les formes de discrimination au travers de ses concerts. Des représentations sont données tout au long de l’année, souvent en concordance avec le calendrier LGBTQI+.

LA QUEERALE

Créée en Janvier 2022 par sa chef.fe de chœur, la Queerale est une chorale queer Parisienne qui a à cœur de promouvoir les pratiques vocales pour les personnes queers et transgenres en rejetant la binarité de genre traditionnelle qui colle souvent à ces pratiques. Fière et forte, la Queerale collabore avec le milieu des artistes drags parisiens sur un répertoire populaire, kitsch et camp pour célébrer la diversité et la beauté de la révolution queer et de ses activistes transpédégouines

MÉLO’MEN

Mélo’Men est un chœur d’hommes amateur. Il rassemble une cinquantaine de chanteurs gays ou gay friendly. Fondé en 1994 sous le nom de Chœur International Gai de Paris (CIGAP), il a adopté sa dénomination actuelle en 1996.

Si le répertoire privilégie le classique, il réserve aussi une place de choix à la variété. Saison après saison, le chœur a su, par la qualité de son travail artistique, gagner la reconnaissance du public. En témoigne la présence de Mélo’Men sur de nombreuses scènes françaises et internationales. Fidèle depuis ses débuts à une éthique d’engagement, Mélo’Men s’associe régulièrement à des actions de solidarité et à des cérémonies commémoratives.

Le répertoire est constitué pour moitié d’œuvres classiques, profanes et sacrées, où prévalent les compositeurs des XIXe et XXe siècles. L’autre moitié est constituée de variétés, françaises et internationales, de noëls et de quelques gospels. Le chœur chante en français, anglais, allemand, italien, espagnol, catalan, portugais, latin, grec, russe, letton, hongrois, suédois, norvégien, japonais et divers dialectes du monde.

En France, le chœur effectue la plupart de ses prestations à Paris. Les scènes visitées vont de salles modestes à des lieux mythiques tels l’Olympia, Bercy, le Lido… À l’étranger, Mélo’Men se produit à l’occasion de festivals internationaux ou sur invitation d’un chœur local. Là encore, les opportunités prestigieuses n’ont pas manqué : Carnegie Hall (New York), Queen Elizabeth Hall (Londres), Tonhalle (Zürich)… Mélo’Men participe depuis 1997 aux festival européen des chœurs LGBT, Various Voices à Bologne, Munich, Dublin, Londres et Berlin.

EQUIVOX

Equivox est le premier choeur LGBT français, créé en 1989 par des amis pour participer aux « Gay Games » de Vancouver avec pour idée de réunir les gays et lesbiennes autour d’une activité musicale.

Aujourd’hui Equivox compte environ 80 choristes et chante sur scène ou dans la rue dans de nombreux évènements militants et festifs, que ce soit à Paris, en région ou en Europe.

Equivox est le choeur Lesbien, Gay, Bi, Trans, Queer, Intersexe, Asexuel de Paris, pour tous les membres de la diversité sexuelle et de genre. Il offre une « safe place » musicale et milite activement pour les droits LGBTQIA+.

LES GAMME’ELLES

La chorale des Gamme’elles est un chœur de femmes lesbiennes hétéro-friendly ouverte à toutes, quel que soit votre niveau de chant ou votre culture musicale, nous chantons un répertoire riche et varié de mélodies françaises et internationales, dans lequel chacune peut se retrouver.

Les Gamme’elles se réunissent tous les mercredis soirs pendant 2 heures, certains samedis, ainsi que 2 ou 3 week-ends par an, enfin des répétitions de pupitre sont organisées pendant les vacances scolaires. Les séances ont lieu dans le centre de Paris, excepté pour les

week-ends qui se déroulent en région parisienne. Les Gamme’elles sont dirigées par une cheffe de chœur et choisissent elles-mêmes leur répertoire. Échauffements, technique vocale, travail polyphonique, travail scénique et apprentissage du répertoire sont au programme des répétitions… ainsi qu’un pot de convivialité en fin de répétition !

Pour savoir si l’ambiance, le style et les arrangements de nos chants vous conviennent, deux répétitions sont possibles avant de vous engager dans cette aventure musicale.

