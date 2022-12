LA NUIT DES CHIMERES Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

LA NUIT DES CHIMERES Le Mans, 1 juillet 2023, Le Mans . LA NUIT DES CHIMERES Cité Plantagenêt Le Mans Sarthe

2023-07-01 – 2023-09-03 Le Mans

Sarthe La Nuit des Chimères. Programme détaillé à venir… Le renouvellement de la Nuit des Chimères se poursuit. En plus des projections sur Saint-Exupéry et La Fontaine, un teasing mystérieux du vidéaste Nicolas Boutruche sur la muraille Saint-Hilaire annoncera le renouvellement des projections qui seront développées de 2023 à 2026. Une nouvelle projection sur le thème « Notre Histoire » invitera les spectateurs à s’approprier les richesses du patrimoine local, les grandes figures et les grandes étapes qui font l’identité du territoire manceau. De nouveaux portraits d’enfants de Philippe Écharoux seront aussi à découvrir dans les arbres et sur les murs de la vieille ville. Du 1er juillet au 3 septembre 2023. Parcours nocturne gratuit. officedetourisme@lemans-tourisme.com +33 2 43 28 17 22 https://www.lemans-tourisme.com/ Le Mans

dernière mise à jour : 2022-12-15 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Cité Plantagenêt Le Mans Sarthe Ville Le Mans lieuville Le Mans Departement Sarthe

Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

LA NUIT DES CHIMERES Le Mans 2023-07-01 was last modified: by LA NUIT DES CHIMERES Le Mans Le Mans 1 juillet 2023 Cité Plantagenêt Le Mans Sarthe le mans sarthe

Le Mans Sarthe