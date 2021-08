La Nuit des chercheurs en mode hybride Centre ville d’Albi, 24 septembre 2021, Albi.

La soirée du 24 septembre, organisée par IMT Mines Albi et l’INU Champollion, permettra au public de toucher du doigt la recherche en train de se faire, sans barrières de savoir, comme le rappelle le concept de cet évènement de culture scientifique organisée dans une ambiance conviviale. Pour tenir compte du contexte sanitaire, la Nuit des chercheurs sera proposée dans un format hybride à travers des activités organisées en présentiel et des dispositifs accessibles en ligne. Parmi les animations, des déambulations originales dans les rues d’Albi accompagnées d’un chercheur seront organisées durant la soirée. Celui-ci évoquera ses travaux, de manière ludique et interactive, de quoi faire du centre-ville un laboratoire de recherche l’espace d’une soirée. Ygal Fijalkow, sociologue et coresponsable du master Villes et environnement urbain, abordera le commerce de centre-ville. « Je sensibiliserai le public à la manière dont la sociologie permet d’étudier la présence des commerces, leur nature et leur emplacement à la lumière de plusieurs paramètres comme les aménagements urbains. L’observation est ici un préalable pour établir une analyse objective et non partisane. » Pour ceux qui privilégieront le mode distanciel, un speed-searching inspiré du speed-dating, proposera par petit groupe de rencontrer un chercheur d’ici ou d’ailleurs en visioconférence et d’échanger avec lui pendant quelques minutes. Au gong, changement de chercheur ! **Au programme** Après une dernière édition 100% digitale, la NEC déclinera cette année une programmation équilibrée entre activités organisées en «présentiel» et dispositifs en ligne. Centre-ville (Parvis du Grand Théâtre & Salle de l’Athanor) * Balades scientifiques (18h30/20h15) * Flash Conf’ Mystères des doctorant.e.s (20h30 à 22h30) * Atmosphère primale (18h30/22h00) * Expositions (18h30/22h00) **En ligne** * Speed-searching virtuel national * Carte du monde interactive * Emission web TV Nuit des chercheurs le 24 septembre à partir de 18h30 en ligne et dans le centre-ville d’Albi. **Programme complet** : [[univ-jfc.fr](univ-jfc.fr)](univ-jfc.fr) – [[imt-mines-albi.fr](imt-mines-albi.fr)]( imt-mines-albi.fr)

