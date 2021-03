Charolles Charolles 71120, Charolles La Nuit des chauves-souris Charolles Catégories d’évènement: 71120

Charolles

La Nuit des chauves-souris, 14 mai 2021-14 mai 2021, Charolles. La Nuit des chauves-souris 2021-05-14 19:30:00 – 2021-05-14 22:00:00

Une fois la nuit venue nos amies nocturnes se mettent en chasse, le meilleur moment pour partir les "écouter" et les observer en actions :) Pour participer à une sortie ou un atelier, une inscription suffit, par mail ou par téléphone. Les enfants devront être accompagnés d'un parent ou d'un proche. Munissez-vous de chaussures de marche bien étanches et d'une lampe frontale. Si vous n'en avez pas nous vous en prêterons ;) La participation est à prix libre. On vous attend nombreux ! Contact : 03 85 84 53 03

Détails Catégories d’évènement: 71120, Charolles Autres Lieu Charolles Adresse Ville Charolles