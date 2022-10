La nuit des châteaux Rosnay Rosnay Catégories d’évènement: Indre

Indre Rosnay Cette visite vous révèlera une toute autre ambiance de cette forteresse ancestrale sujette à de nombreuses légendes … Vous commencerez votre périple par une promenade nocturne dans le calme absolu de la Brenne avant de rejoindre votre guide à l’intérieur pour

une visite à travers le temps. Venez vivre cette expérience unique et ouvrez l’œil !

Situé sur une butte de grès rouge au cœur du Parc Naturel Régional de la Brenne, le Bouchet constitue une étape incontournable de votre découverte de l’Indre et de la Brenne, pays aux 1000 étangs. La visite des différentes pièces, chambres, salons, galerie, et terrasse vous présentera son histoire singulière depuis la Guerre de Cent Ans jusqu’à la célèbre marquise de Montespan. Le Château du Bouchet ouvre ses portes à la tombée de la nuit. Vivez une expérience unique lors d’une visite guidée et théâtralisée à la seule lumière de votre torche électrique pour dé »couvrir les abords et les intérieur du « géant » de la Brenne. chateaudubouchet@gmail.com https://www.chateau-bouchet.com/ ©chatau du bouchet

