La nuit des châteaux, 23 octobre 2021

La nuit des châteaux 2021-10-23 Château des Covet de Marignane

Marignane

Qui n’a jamais rêvé de déambuler dans un château millénaire à la tombée de la nuit ?

Partout en France et pour la troisième édition, des centaines de châteaux vous ouvrent en même temps leurs portes, pour une expérience nocturne hors du commun.

Plus de 100 châteaux, répartis sur plus de 60 départements participent déjà à cet événement unique en France.



Rendez-vous le 23 octobre !

Une nuit magique ! Une nuit pour préserver le patrimoine ! Une nuit culturelle pour petits et grands !

Découvrez différents lieux chargés d’histoire partout en France, et donc aussi à Marignane !

officedetourisme@ville-marignane.fr +33 4 42 31 12 97

