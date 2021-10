Restigné Restigné Indre-et-Loire, Restigné La Nuit des châteaux : Manoir de Brûlon Restigné Restigné Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Restigné

La Nuit des châteaux : Manoir de Brûlon Restigné, 23 octobre 2021, Restigné. La Nuit des châteaux : Manoir de Brûlon 2021-10-23 – 2021-10-23

Restigné Indre-et-Loire Restigné Le manoir de brûlon est une demeure seigneuriale du XVème siècle. Au premier étage se trouvent de magnifiques fresques du XVème, deux grandes cheminées, le tout éclairé par des fenêtres à meneaux. Le domaine viticole est exploité par la famille Delanoue puis la famille Demont (cousins) depuis 1834 soit 7 générations. Nous proposerons la visite de fresques exceptionnelles du XVème siècle, visite de caves troglodytes puis dégustation des vins du domaine. Nous proposerons la visite de fresques exceptionnelles du XVème siècle, visite de caves troglodytes puis dégustation des vins du domaine. +33 6 27 12 17 14 https://www.dartngo.fr/fr/public/chateau-de-marcilly-sur-maulne/a-la-decouverte-du-chateau-de-la-diablesse?fbclid=IwAR2RXp_bQTifLSykS5pcyu9kg8NTYMLqLlKVfpGpd15zloEqeY7kzmnez2w Le manoir de brûlon est une demeure seigneuriale du XVème siècle. Au premier étage se trouvent de magnifiques fresques du XVème, deux grandes cheminées, le tout éclairé par des fenêtres à meneaux. Le domaine viticole est exploité par la famille Delanoue puis la famille Demont (cousins) depuis 1834 soit 7 générations. Nous proposerons la visite de fresques exceptionnelles du XVème siècle, visite de caves troglodytes puis dégustation des vins du domaine. Nicolas Demont dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Restigné Autres Lieu Restigné Adresse Ville Restigné lieuville 47.29717#0.24636