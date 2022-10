LA NUIT DES CHÂTEAUX : CHÂTEAU DE PENNAUTIER, 400 ANS D’HISTOIRE A LA LUEUR DES CHANDELLES Pennautier Pennautier Catégories d’évènement: Aude

LA NUIT DES CHÂTEAUX : CHÂTEAU DE PENNAUTIER, 400 ANS D'HISTOIRE A LA LUEUR DES CHANDELLES

22 octobre 2022

Aude Pennautier EUR 15 15 Le Château de Pennautier a fêté ses 400 ans cette année et vous ouvre ses portes de nuit ! Découvrez le « Petit Versailles du Languedoc », classé Monument Historique lors d’une visite unique, avec ses propriétaires. A la lueur des chandelles, déambulez dans les différents salons, découvrez la Chambre du Roi Louis XIII et la collection remarquable d’œuvres d’art qui ornent le Château. En exclusivité, visionnez une magnifique projection retraçant ses 400 ans d’histoire dans l’Orangerie. Histoire : Le Château de Pennautier fut construit en 1620 par Bernard Rech de Pennautier, Trésorier des Etats du Languedoc. Sa charge remarquable exigeait une visibilité remarquable et son château devait être grandiose. Dès 1622, il accueillit le roi Louis XIII qui lui fit don de son mobilier de voyage classé Monument Historique. Pierre-Louis de Pennautier, son fils, était comme son père Trésorier des États du Languedoc puis il devient Receveur Général du Clergé de France. Très en vue, Il confia à Le Vau, l’architecte de Versailles, l’élévation des ailes du château et à Le Nôtre le dessin des jardins à la française. Témoin des grandes heures de l’Histoire, la famille a développé la culture du vin et l’excellence.

Le château est aujourd’hui une porte ouverte sur l’Art de vivre à la française et un grand vignoble. Durée estimée : 1h00 Plusieurs créneaux de visites : 18h30, 19h00, 19h30, 20h00. Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. +33 4 68 72 65 29 Pennautier

