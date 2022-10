LA NUIT DES CHÂTEAUX – CHÂTEAU DE FLAUGERGUES Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hrault

Hrault 11.5 11.5 EUR Une Folie à la lumière du crépuscule Le samedi 22 octobre, découvrez le Château de Flaugergues, la plus ancienne des Folies Montpelliéraines. Le Château de Flaugergues vous propose de vous faire vivre son histoire à travers une visite de son intérieur à la nuit tombée. Déambulez dans le salon, la bibliothèque ou encore la chambre de l’aigle. Puis, dégustez les vins du domaine sur la terrasse, avec vue sur le jardin à la française. Durée de la visite : 1h

3 créneaux proposés :

▪️ 18h30

▪️ 19h30

▪️ 10h30

Le samedi 22 octobre, découvrez le Château de Flaugergues, la plus ancienne des Folies Montpelliéraines. Le Château de Flaugergues vous propose de vous faire vivre son histoire à travers une visite de son intérieur à la nuit tombée.

