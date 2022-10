La Nuit des Châteaux au Manoir du Catel Écretteville-lès-Baons, 22 octobre 2022, Écretteville-lès-Baons.

La Nuit des Châteaux au Manoir du Catel

244 Rue du Manoir de Catel Manoir du Catel Écretteville-lès-Baons Seine-Maritime Yvetot Normandie Tourisme Manoir du Catel 244 Rue du Manoir de Catel

2022-10-22 20:30:00 20:30:00 – 2022-10-22 22:30:00 22:30:00

Manoir du Catel 244 Rue du Manoir de Catel

Écretteville-lès-Baons

Seine-Maritime

Écretteville-lès-Baons

Cette année, le thème retenu est « La nuit des revenants : des légendes cauchoises au mythe de Dracula ».

A l’occasion des 125 ans de la parution du célèbre roman Dracula de l’écrivain irlandais Bram Stoker, le Manoir du Catel revisite la légende de Vlad Tépes, personnage médiéval à l’origine du mythe. Partant des faits historiques, nous remonterons jusqu’aux légendes cauchoises qui hantaient les nuits des XIIe et XIIIe siècles.

• 20h30 : Accueil et promenade libre devant le Manoir illuminé aux flambeaux.

• 21h00 : Au théâtre de verdure : « Dracula, du personnage médiéval au mythe éternel » par Frédéric Toussaint, « Les revenants au cœur des légendes cauchoises » par Jacques Le Maho, « Contes à faire peur » par Jeane Herrington.

• 22h00 : Dégustation « rouge » dans la cour fortifiée, désignation des 4 plus beaux vampires et vampiresses et remise des prix ! Le conte La nuit de l’ylang-ylang de Frédéric Toussaint (Actes Sud Junior) sera offert aux trois jeunes vampires les mieux grimés. L’ouvrage Le Catel-Mystérieuse sentinelle (édition des Falaises) sera remis au plus beau vampire ou à la plus belle vampiresse !

Cette année, le thème retenu est « La nuit des revenants : des légendes cauchoises au mythe de Dracula ».

A l’occasion des 125 ans de la parution du célèbre roman Dracula de l’écrivain irlandais Bram Stoker, le Manoir du Catel revisite la légende…

+33 6 10 21 33 14 http://www.manoirducatel.fr/

Manoir du Catel 244 Rue du Manoir de Catel Écretteville-lès-Baons

dernière mise à jour : 2022-10-11 par Yvetot Normandie Tourisme