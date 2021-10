LA NUIT DES CHÂTEAUX AU LOGIS DE MOULLINS Saint-Rémy-du-Val, 23 octobre 2021, Saint-Rémy-du-Val.

LA NUIT DES CHÂTEAUX AU LOGIS DE MOULLINS 2021-10-23 20:00:00 – 2021-10-23 24:00:00

Saint-Rémy-du-Val Sarthe Saint-Rémy-du-Val

EUR 10 10 De la légende à la « 3D », au Moyen- Âge

Au programme:

Aux bougies, nous vous ferons découvrir 12 siècles d’histoires depuis le domaine carolingien, puis le prieuré de 980, ensuite la grande salle de réception médiévale de 1300, le logis et la chapelle de 1500 pour terminer avec les peintures allemandes coquines des pin-ups des années 40 !

Vous aurez le choix entre 3 types de visites :

– La visite en patois, où Fernand vous racontera moultes histoires grandes et petites qui se sont passées en ce lieu ou tout près, avec beaucoup d’humour.

– La visite par Guy, grand restaurateur de menuiseries des XVème et XVIème siècles vous fera découvrir les beautés architecturales, avec les découvertes archéologiques et 38 années d’une restauration d’un ensemble exceptionnel au temps de sa splendeur.

– La visite avec Philippe qui vous contera 12 siècles d’histoire, surtout celle du Moyen-Âge trop méconnue et vous montrera les secrets révélés grâce aux derniers progrès de l’archéologie.

Lors de la projection de la restitution en « 3D » de la grande salle médiévale, objet des recherches et discussions d’un groupe d’historiens d’art et d’archéologues français et britanniques, pendant 18 mois, on vous servira un thé, un café ou un verre de Bourgogne à déguster avec les membres de l’association des Amis du Domaine Médiéval de Moullins et les propriétaires.

A partir de 20H00, trois créneaux de réservations sont disponibles. Durée estimée : 1h30

Informations pratiques

Le Logis de Moullins est situé à 8 km de la sortie n°20 de l’autoroute A 28, soit à 17km au sud-est d’Alençon et 45km au Nord du Mans (35mn par l’autoroute).

Situé à mi-chemin entre Saint Rémy-du Val et Louvigny, son adresse est GPS : ” Logis de Moullins, La Basse Cour du Moulin, 72600 Saint Rémy-du-Val.”

Le port du masque est obligatoire sur place. Merci de vous munir de vos propres masques. Du gel hydroalcoolique sera distribué à l’entrée.

En application des mesures gouvernementales, un Pass sanitaire valide vous sera demandé pour accéder à ce lieu.

Lors de chaque créneau, les groupes seront divisés en deux et vivront chacun deux expériences.

Le Logis de Moullins est ouvert toute l’année sur rendez-vous, sans minimum de nombre.

Partout en France et pour la 3ème édition, des centaines de châteaux vous ouvrent en même temps leurs portes, pour une expérience nocturne hors du commun.

+33 6 81 00 98 34

