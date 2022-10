La nuit des châteaux à Montépilloy Montépilloy, 22 octobre 2022, Montépilloy.

La nuit des châteaux à Montépilloy

40 40 Venez vivre une visite insolite au château de Montépilloy, la nuit, en remontant les couloirs du temps du XVIIIe siècle au XIIe siècle !

La soirée débutera avec une conférence animée par Hervé BENNEZON membre du CRESC de l’Université Paris-13, enseignant, docteur en Histoire, historien spécialiste de l’Ile-de-France aux XVIIe et XVIIIe siècle, qui présentera « La vie quotidienne dans les campagnes de Picardie au XVIIe siècle » ; suivi d’un spectacle équestre présenté par les cavalières et les cavaliers des Écuries du Connétable dans l’enceinte du château ; et à 20h00, nous nous retrouverons pour un authentique moment de convivialité en partageant un cocktail dinatoire, musique et animation Fabricae.

Venez vivre une visite insolite au château de Montépilloy, la nuit, en remontant les couloirs du temps du XVIIIe siècle au XIIe siècle !

chateaumontepilloy@gmail.com +33 3 60 02 65 58

