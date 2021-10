Montépilloy Montépilloy Montépilloy, Oise La nuit des châteaux à Montépilloy Montépilloy Montépilloy Catégories d’évènement: Montépilloy

Oise

La nuit des châteaux à Montépilloy Montépilloy, 23 octobre 2021, Montépilloy. La nuit des châteaux à Montépilloy 2021-10-23 – 2021-10-23

Montépilloy Oise Montépilloy 35 Le Château de Montépilloy participe à la Nuit des Châteaux.

Les propriétaires et Dartagnan vous invitent à: – Une CONFÉRENCE :

« Le cheval d’armes à la fin du Moyen-Age »

par Bertrand SCHNERB, professeur à l’Université de Lille, membre du

Conseil scientifique d’Histoire de la Défense, vice-président du Centre

– Des JEUX EQUESTRES, présentés dans l'enceinte du château. – Un diner est servi à 20h

