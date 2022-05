LA NUIT DES CATHÉDRALES Metz Metz Catégories d’évènement: 57000

LA NUIT DES CATHÉDRALES Metz, 2 juillet 2022, Metz.

2022-07-02 – 2022-07-03 Place d'Armes Cathédrale Saint-Etienne

Dans le cadre de cet événement national, la cathédrale laisse ses portes ouvertes jusqu'à minuit et propose un programme culturel et spirituel varié avec concerts, expositions, conférences, spectacles, visites guidées, méditations et temps de silence.

Place d’Armes Cathédrale Saint-Etienne Metz

