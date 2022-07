La nuit des carrelets Saint-Julien-Beychevelle, 19 août 2022, Saint-Julien-Beychevelle.

La nuit des carrelets

Port Saint-Julien-Beychevelle Gironde

2022-08-19 19:00:00 – 2022-08-19 00:00:00

Saint-Julien-Beychevelle

Gironde

Saint-Julien-Beychevelle

Un port singulier, des carrelets perchés, un estuaire changeant au rythme des couleurs, du ciel et des marées. Des paysages sauvages où l'on aime se reposer. C'est dans ce cadre inspirant que Territoires imaginaires a conçu pour le Port de Saint-Julien une Nuit des carrelets riche d'instants de découverte, de poésie et de contemplation. Commune du Parc Naturel Régional Médoc, Saint-Julien-Beychevelle ouvre les portes de son territoire et invite à la découverte de son patrimoine et de ses carrelets. Une nouvelle rencontre artistique avec les paysages et les carrelets de l'estuaire de la Gironde.

Restauration sur place.

Possibilité d’entrer dans le carrelet artistique, sur réservation auprès de l’Office de tourisme Médoc-Vignoble, ou sur site au point info dès 18h30.

Territoires Imaginaires

Saint-Julien-Beychevelle

