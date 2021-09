La Nuit des Bibliothèques spéciale Harry Potter Médiathèque de Carbon-Blanc, 2 octobre 2021, Carbon-Blanc.

La Nuit des Bibliothèques spéciale Harry Potter

Médiathèque de Carbon-Blanc, le samedi 2 octobre à 10:30

etits et grands, prenez votre baguette, revêtez vos plus belles capes et participez à une journée magique à la Médiathèque. Au programme : lectures, jeux, projection et plein d’autres surprises autour de ce monde de sorcellerie qui nous fascine depuis 20 ans. Animations proposées dans le cadre de la Nuit des Bibliothèques, en partenariat avec Bordeaux Métropole Réservations / Informations : Médiathèque de Carbon-Blanc 05 57 77 68 86 Pass sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans ________________________________________ Programme 10h30 > 18h00 Avez-vous vu ce sorcier ? Un petit tour dans notre photo booth géant ? Photos originales pour souvenirs inoubliables ! Tout public, entrée libre. 10H30 > 11h00 Contes pour petits sorciers et moldus. Des lectures d’histoires sous le signe de la magie. Pour les 3 – 6 ans, sur inscription. 11h15 > 12h00 Les Contes de Beedle le Barde. Les bibliothécaires vous lisent ce grand classique de la Bibliothèque de Poudlard. À partir de 7 ans, sur inscription. 14h30 > 18h00 Jeux ensorcelants. Avec la Ludothèque “O fil du Jeu”, découvrez des jeux de société sur le thème d’Harry Potter et de la magie. Tout public. Inscription sur place. 14h30 > 18h00 Rentrée à Poudlard. Escape Game virtuel sur tablette, pour jouer en solo ou en famille, le compte à rebours est lancé ! À partir de 7 ans. Inscription sur place. 18h00 > 19h30 Duel de baguettes magiques à Poudlard. Tournoi jeu vidéo. Réveillez le sorcier qui sommeille en vous et… que le duel commence ! Finale et remise des prix à 20h. Tout public, à partir de 6 ans. Sur inscription. 19h30 > 20h00 Concours déguisements de sorciers. Rendez-vous déguisé à la Médiathèque, c’est l’applaudimètre qui désignera le gagnant ! Remise des prix à l’issue du défilé. Tout public. Inscription sur place. 19h > 20h30 Auberge espagnole et petite restauration sur place (Food Truck). 20h30 > 23h00 Projection d’un film. Cinéma Favols Tout public, entrée libre et gratuite.

La Nuit des Bibliothèques spéciale Harry Potter

Médiathèque de Carbon-Blanc 33360 avenue vigneau anglade Carbon-Blanc Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T10:30:00 2021-10-02T23:00:00