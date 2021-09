La Nuit des Bibliothèques Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros, 2 octobre 2021, Le Haillan.

Venez découvrir votre bibliothèque sous un nouveau jour en y passant une soirée familiale et conviviale : une exposition interactive, des spectacles, des jeux… Gratuit, sur réservation. Accès à la bibliothèque soumis au contrôle du passe sanitaire. **Programme** **Un trait c’est tout / Atelier** Prépare-toi à voyager avec Laplikili dans le monde extraordinaire d’un petit trait 16h-17h / 17h30-18h30 _À partir de 5 ans_ **Ateliers numériques / Atelier** Les Petits débrouillards vous invitent à fabriquer de drôles de manettes de jeu 16h-18h / 18h-20h _À partir de 7 ans_ **Jeux d’arcade / Jeux** Voyage nostalgique dans l’univers du jeu vidéo 17h-19h30 _Tout public_ **Lux In tenebris / Exposition** Enquête interactive et immersive entre BD et thriller médiéval 17h-19h30 _À partir de 13 ans_ **PacMan / Jeux** Adapté du célébre jeu video, ce jeu de plateau vous donne rendez-vous avec fantômes et labyrinthes 17h-19h30 _À partir de 8 ans_ **1000 Bornes Mariokart / Jeux** MarioKart sur un plateau : une course trépidante animée par la ludothèque du Haillan 17h-19h30 _À partir de 6 ans_ **Quizz musical / Spectacle** Affrontez-vous sur des mini épreuves pour tester vos connaissances musicales avec Ricochet Sonore 20h-21h _À partir de 7 ans_ [**[https://bibliotheque.ville-lehaillan.fr/la-nuit-des-bibliotheques/](https://bibliotheque.ville-lehaillan.fr/la-nuit-des-bibliotheques/)**](https://bibliotheque.ville-lehaillan.fr/la-nuit-des-bibliotheques/)

gratuit, sur réservation

Festival

