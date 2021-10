Bègles Bibliothèque Municipale Bègles, Gironde La Nuit des Bibliothèques à Bègles Bibliothèque Municipale Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Samedi 2 octobre la bibliothèque sera ouverte de 10h à 22h dans le cadre de la Nuit des bibliothèques, au programme : 10h : Comptine et Fabulette par la Cie Les 13 Lunes / Théâtre musical pour les 3 mois / 3ans sur réservation au 05 56 49 54 81 15h/17h : "Chip tune" ou musique sur gameboy Avec le collectif One up / tout public sur réservation au 05 56 49 54 81 20h30 ; Les invisibles par Monia Lyorit / contes fantastiques pour tous sur réservation au 05 56 49 54 81

