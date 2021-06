Lille Métropole Européenne de Lille Lille, Nord La Nuit des Bibliothèques 2021 Métropole Européenne de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

La Nuit des Bibliothèques 2021 Métropole Européenne de Lille, 8 octobre 2021-8 octobre 2021, Lille. La Nuit des Bibliothèques 2021

du vendredi 8 octobre au dimanche 10 octobre à Métropole Européenne de Lille

La Nuit des Bibliothèques est de retour avec son édition 2021 ! Cette année, elle aura lieu les 8, 9 et 10 octobre, afin de permettre une meilleure répartition du public. Quoi de mieux que de se retrouver autour du thème de la musique ? Ce langage universel qui nous rassemble tous ! Retrouvez très prochainement la programmation de La Nuit des Bibliothèques sur le portail [à suivre…](https://asuivre.lillemetropole.fr/NUITDESBIBLIOTHEQUES) La Nuit des Bibliothèques édition 2021 sera placée sous le thème de la musique ! Métropole Européenne de Lille lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T08:00:00 2021-10-08T23:58:00;2021-10-09T08:00:00 2021-10-09T23:58:00;2021-10-10T08:00:00 2021-10-10T23:58:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Étiquettes évènement : Autres Lieu Métropole Européenne de Lille Adresse lille Ville Lille lieuville Métropole Européenne de Lille Lille