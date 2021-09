Val de Virvée Val de Virvée Gironde, Val de Virvée La Nuit des ARTS Val de Virvée Val de Virvée Catégories d’évènement: Gironde

Val de Virvée

La Nuit des ARTS Val de Virvée, 9 octobre 2021, Val de Virvée. La Nuit des ARTS 2021-10-09 20:00:00 – 2021-10-09

Val de Virvée Gironde Val de Virvée Vous nous avez manqués ! Retrouvons le plaisir d’être ensemble avec LA NUIT DES ARTS et son spectacle d’eau, de feu, de lumière et de son proposé par SALI’AN. Pour célébrer les Arts de la Rue et faire une pause poétique dans l’espace public… – A 20h : retraite aux flambeaux.

– A 20h30 : Déambulation lumineuse des enfants avec BORDEAUX PIPE-BAND, Musique Écossaise.

– A 21h : LUGHNA – Spectacle de feu et de pyrotechnie (l’arche en sel).

– A 21h30 : entracte (buvette, pâtisseries, barbe à papa).

– A 22h : LA MERVEILLE DES EAUX Fontaine Musicale et Lumineuse sur jets d’eau. Soirée exceptionnelle, spectacle vivant, innovant et 100% gratuit ! +33 6 61 70 53 14 Vous nous avez manqués ! Retrouvons le plaisir d’être ensemble avec LA NUIT DES ARTS et son spectacle d’eau, de feu, de lumière et de son proposé par SALI’AN. Pour célébrer les Arts de la Rue et faire une pause poétique dans l’espace public… – A 20h : retraite aux flambeaux.

– A 22h : LA MERVEILLE DES EAUX Fontaine Musicale et Lumineuse sur jets d'eau. Soirée exceptionnelle, spectacle vivant, innovant et 100% gratuit !

