Roubaix, à la nuit tombée, les musées, galeries d’art, ateliers d’artistes, librairies et restaurants ouvrent leurs portes et accueillent partout dans la ville expositions, animations, performances et installations artistiques durant ce week-end spécial de la NUIT DES ARTS 2021. Aux Ateliers Jouret, nous vous proposons de découvrir les artistes, artisans et leur atelier … Mais aussi leurs invités d’honneur ! Car oui, un +1 partagera, le temps d’un week-end, l’espace de travail et d’exposition de nos résidents. Cette année vous découvrirez également l’exposition «God save the steel» que proposent 8 artistes spécialisés dans toutes sortes de métaux (zinc, acier, inox, fer…). Qui sont-ils ? Vous retrouverez Thomas Porato, David Gosseli, Catherine Zgorecki, Frederique Lavaux, Alain Lauras, Jean Christophe Thorez, Séverine Sagot et Olivier Coisne.

