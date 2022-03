LA NUIT DES ABBAYES Abbaye de Saint-Savin Saint-Savin Catégories d’évènement: Saint-Savin

À Saint-Savin, le grand public est invité à un spectacle d’art du feu proposé par la Compagnie Arche en Sel. Créatures sans cornes, humanoïdes ailés, serpents de feu, entre poussières d’étoiles et spirales hypnotiques, le peuple des Imoogis danse pour devenir un jour un dragon… _Soirée organisée en partenariat avec le Réseau Abbatia._

gratuit

La Nuit des Abbayes revient à Saint-Savin après deux ans d’absence ! Sensations et émotions garanties ! Abbaye de Saint-Savin Place de la libération 86310 Saint-Savin Saint-Savin Vienne

