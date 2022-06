La Nuit des Abbayes, 15 juillet 2022, .

La Nuit des Abbayes

Vendredi 15 juillet à partir de 20h à l’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle

De Juin à Septembre, les abbayes membres du réseau Abbatia vous proposent des sorties exceptionnelles avec un temps de médiation, un spectacle tout public et un temps convivial. Une programmation de spectacles grand public et festifs et une découverte des abbayes du réseau Abbatia.

20 h 00 – Temps de médiation à l’Abbaye Royale

20 h 30 – Concert “Gershwin à Paris” ( concert d’ouverture du Festival du Souffle)

21 h 45 – Moment convivial

Renseignements 05 49 32 92 28

©fabrice_rambaud

