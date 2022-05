LA NUIT DECALEE DU MUSEE Vaucouleurs Vaucouleurs Catégories d’évènement: Meuse

Vaucouleurs Meuse Vaucouleurs La Nuit décalée des Musées s’installe à Vaucouleurs ! nAu programme: nVisite du musée de 18h à 20h nConcert par les ViZiteurs dans le Grand Salon de l’Hôtel de Ville à 20h. nTrivial Pursuit géant dans le Musée de 20h à 22h. nPensez à réserver au 03.29.89.51.82 ! tourisme.cc-cvv@orange.fr +33 3 29 89 51 82 https://tourisme-cc-cvv.fr/ Vaucouleurs

