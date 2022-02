La Nuit de tous les Jazz(s) – 18ème édition Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence Catégories d’évènement: Drôme

Portes-lès-Valence

La Nuit de tous les Jazz(s) – 18ème édition Portes-lès-Valence, 14 mai 2022, Portes-lès-Valence. La Nuit de tous les Jazz(s) – 18ème édition Train théâtre 1 rue Aragon Portes-lès-Valence

2022-05-14 – 2022-05-14 Train théâtre 1 rue Aragon

Portes-lès-Valence Drôme Portes-lès-Valence EUR C’est l’esprit du jazz avec en plus la liberté… et la joie de vivre ! Et il faut la vivre ensemble comme depuis 18 ans. Accueil Train théâtre 1 rue Aragon Portes-lès-Valence

dernière mise à jour : 2021-09-15 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Portes-lès-Valence Autres Lieu Portes-lès-Valence Adresse Train théâtre 1 rue Aragon Ville Portes-lès-Valence lieuville Train théâtre 1 rue Aragon Portes-lès-Valence Departement Drôme

Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/portes-les-valence/

La Nuit de tous les Jazz(s) – 18ème édition Portes-lès-Valence 2022-05-14 was last modified: by La Nuit de tous les Jazz(s) – 18ème édition Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 14 mai 2022 Drôme Portes-lès-Valence

Portes-lès-Valence Drôme