LA NUIT DE NOUR CIE MONA BLANK CENTRE CULTUREL J.CARMET, 5 mai 2023, MURS ERIGNE.

Théâtre et danse Une femme, perdue dans ses pensées, doute. Elle ne se reconnaît plus dans le miroir et cherche à se réveiller d’un rêve qui est peut-être la réalité. Ses souvenirs sont confus. Pourquoi a-t-elle peur des autres ? Quand elle rencontre Nour, des bribes de son passé ressurgissent. Un lien étrange les unit l’une à l’autre. Qui est Nour ? Que va-t-elle révéler ? Ce spectacle poétique évoque la confrontation possible de nos peurs, la délivrance et la liberté d’être soi-même. Texte, interprétation : Estelle Baussier ; chorégraphie, interprétation : Hélène Maillou ; création et régie lumière: Stéphane Bazoge ; création musique, régie son : Jean-Michel Noël. Durée : 1h10 – à partir de 14 ans – 1ère du spectacle LA NUIT DE NOUR CIE MONA BLANK

CENTRE CULTUREL J.CARMET MURS ERIGNE 37, ROUTE DE NANTES Maine-et-Loire

